سقوط عاطل بحوزته هيروين بـ 200 ألف جنيه فى المنوفية

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.