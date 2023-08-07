بايرن ميونخ يواجه موناكو اليوم وديًا.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي ضد نظيره موناكو وديًا استعداد للموسم الكروي الجديد 2023/2024.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد موناكو الودية

من المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وموناكو في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب سبورت بارك اللقاء المرتقب بين نادي بايرن ميونيخ الألماني ضد موناكو وديًا استعداد للموسم الجديد.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة موناكو الودية

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، نيانزو كواسي، أوبامياكانو، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: سابيترز، فيدوفيتش، جنابري، ساني.

خط الهجوم: تشوبو موتينج، .