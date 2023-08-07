عاجل
السكة الحديد تتوسع في تحصيل تذاكر القطارات للأجانب والعرب بالدولار
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يواجه موناكو اليوم وديًا.. الموعد والقناة الناقلة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي ضد نظيره موناكو وديًا استعداد للموسم الكروي الجديد 2023/2024.

 

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد موناكو الودية

من المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وموناكو في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

يستضيف ملعب سبورت بارك اللقاء المرتقب بين نادي بايرن ميونيخ الألماني ضد موناكو وديًا استعداد للموسم الجديد.

 

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة موناكو الودية

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، نيانزو كواسي، أوبامياكانو، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: سابيترز، فيدوفيتش، جنابري، ساني.

خط الهجوم: تشوبو موتينج، .

 