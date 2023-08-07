السكة الحديد تتوسع في تحصيل تذاكر القطارات للأجانب والعرب بالدولار

انضم إلى هيئة السكة الحديد أخيرًا العديد من القطارات المميزة، منها الـVIP والمميز، وكذلك قطار التالجو الإسباني، وطبقت الهيئة تسعيرة لتذاكر القطارات بالدولار للعرب والأجانب المقيمين في مصر.

وعلقت السكة الحديد العديد من اللافتات داخل محطاتها، التي تشير إلى أماكن حجز القطارات للأجانب، وفي محطة مصر علقت الهيئة لافتة مكتوبًا عليها: "حجز تذاكر العرب والأجانب بالمول الموجود داخل محطة مصر".

قطارات السكة الحديد:

قال مصدر لجريدة الوفد، إنه تم البدء في تحصيل قيمة التذاكر بالدولار من الأجانب والعرب في محطات هيئة السكة الحديد كافة منذ ايام، وذلك بهدف تحصيل العملة الصعبة "الدولار".

وتابع، خلال تصريحه، أن حجز التذاكر للأجانب والعرب بالدولار كان يقتصر على قطارات النوم، لكن تم تعميمه بعد ذلك على القطارات، وليس قطارات النوم فقط.

تذاكر القطارات للأجانب والعرب بالدولار:

بلغت قيمة تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة - إسكندرية، 30 دولارًا الدرجة الأولى، ووصلت قيمة تذكرة الدرجة الثانية 25 دولارًا، وتبلغ سعر تذاكر قطارات النوم للأجانب 80 دولارًا للزوجى و120 دولارًا للفردى و70 دولارًا للأطفال من 4 لـ9 سنوات، وتتغير القيمة فى المواسم.

أما عن تذاكر القطارات للأجانب بالدولار على القطارات المكيفة والفاخرة كافة من الإسكندرية لأسوان، فجاءت أدنى قيمة للتذكرة للأجانب 15 دولارًا، وأعلاها 65 دولارًا لقطار Vip من محطة سيدي جابر لأسوان.

خط (القاهرة/ الأقصر) والعكس: الدرجة الأولى الفاخرة vip (٤٥ دولارًا)، الدرجة الثانية الفاخرة (٣٥ دولارًا)، الدرجة الأولى المكيفة (٣٥ دولارًا)، والدرجة الثانية المكيفة (٢٥ دولارًا).

خط (الأقصر/ أسوان) والعكس: الدرجة الأولى الفاخرة vip (٢٥ دولارًا)، الدرجة الثانية الفاخرة (٢٠ دولارًا)، الدرجة الأولى المكيفة (٢٠ دولارًا)، والدرجة الثانية المكيفة (15 دولارًا).