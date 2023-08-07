محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي ب 4.793 مليار جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور منفلوط العلوي والذي يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد وذلك بتكلفة 4 مليار و793 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 75% ويقوم بتنفيذه إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمتابعة سير العمل وبحث أوجه الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروع وفقًا للخطة الزمنية .

رافقه خلال الجولة التفقدية اللواء باسم وليم عزيز مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين للطرق الساحلية والرائد محمد عبدالخالق قائد ثان الكتيبة 36 طرق والنقيب محمود محمد أبوشعيشع الضابط المشرف على المشروع والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الاوقاف والمهندس عمر سيف النصر مدير إدارة الرى والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحمد عبدالغني رئيس مركز منفلوط.

وبدأ المحافظ زيارته للمشروع بالاستماع إلى شرح من اللواء باسم وليم والنقيب محمود أبوشعيشع للموقف التفنيذي للمشروع ومراحل العمل الحالية بالمشروع التنموي الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 متر تقريبًا وتكلفته التقديرية 4مليار و793 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي منها (عدد 9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ) بمجموع أطوال 2600 م ط على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الابراهيمية ويعبر نهر النيل بمجري مائي (260م) ثم تفقد المحافظ ومرافقوه بعض الأعمال الانشائية التي يجري تنفيذها بالمحور مشيدًا بمعدلات الإنجاز وجودة الأعمال.

وأعلن محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء والخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأراضي بمنطقة تنفيذ المحور حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك وصرف التعويض للأهالي لافتًا إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي حياته حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر مشيراً إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجري حاليًا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

وأضاف المحافظ أن أهمية محور منفلوط الجديد تتمثل في إنه يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد معلناً دعمه الكامل لهذا المحور التنموي وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها لافتًا إلى أن هذ المشروع يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لانها أحد ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلًا من استخدام المعديات النهرية وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.





محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور منفلوط العلوي