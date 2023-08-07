كشف ملابسات منشور اختطاف طفلة من والدتها في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى" بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة.

تبين ورود بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بإستقلالها سيارة أجرة "تاكسى"، وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجها على حضانة ابنتها 3 سنوات وخلال المشاجرة قامت بإعطاء ابنتها لسائق التاكسى التى كانت تستقله، وعقب ذلك فوجئت بانصراف السائق وبصحبته ابنتها.

بالانتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسى وبصحبته ابنتها، وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفاً عليها من التعرض لأذى فى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في إحباط محاولة راكبة افريقية تهريب كمية كبيرة من الأدوية.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من آدم عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من الادوية سالفة الذكر.

قامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من هيثم احمد عبد الحكم و محمود محمد فتحي و يوسف محمد و مها ممدوح و مريم عادل مآمير الجمرك تحت اشراف هاني احمد ابو طالب مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٢٢٢٠ عبوة وشريط باجمالي ٤٤٧٠٠ قرص.

أمرت أميرة طلبة مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.