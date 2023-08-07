النزال المرتقب بين "مارك" و"ماسك" يتصدر المنصات العالمية

أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، أنه بات مستعدا للنزال المرتقب مع إيلون ماسك مالك موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر" وينتظر فقط رده، وأضاف أنه يرفع الأثقال طوال اليوم إستعدادا للقتال".

ورغم أن الأمر يبدو وكأنه مزحة، لكن رجلي الأعمال ، يتحدثان منذ يونيو الماضي عن النزال, ودأبا الاثنين على إظهار الاستعداد له.

وفي أحدث التطورات على هذا الصعيد، كتب "مارك "على حسابه في منصة "ثريدز"، مساء الأحد، أنه جاهزة للقتال "اليوم".

ومع ذلك، اقترح 26 أغسطس الجاري موعدا للنزال المرتقب.

وتصدر النزال المرتقب بين المليارديرين الأميركيين ، المنصات العالمية خلال الساعات الماضية، بعد إعلان ماسك أن النزال سيبث مباشرة عبر منصته "إكس" (تويتر سابقا)، وستذهب أرباحه للأعمال الخيرية.

وحظيت تغريدات "ماسك" باهتمام كبير من رواد المنصات، حيث أكد مدونون حماسهم لتلك المواجهة، التي أكدها ماسك، بعد شكوكهم حول إقامتها منذ الإعلان عنها.

كما ضجت منصة "إكس"، بتغريدات التشجيع، والتي انقسمت بين الثنائي، حيث سيدعم الكثيرون ماسك، ويقف مثلهم خلف مارك، لاعب "الجوجيتسو" الذي ذهبت أغلب توقعات الفوز نحوه.

وأشاد مدونون بتلك التجربة المميزة التي يقدم عليها الثنائي، مطالبين المشاهير باتباع الأمر نفسه، وتوجيه أرباح تلك الفعاليات للأعمال الخيرية.

وانتشرت تعليقات ومقاطع ساخرة كثيرة، تتوقع كيف سيكون النزال، حيث يتدرب ماسك على بعض الفنون القتالية.

ويشتهر "مارك"بممارسة "الجوجيتسو" وبمشاركته مؤخرا في بعض البطولات الخاصة بهذه الرياضة.

وسيقام النزال في إحدى الصالات بمدينة "لاس فيغاس"، ومن المنتظر أن يحظى بحضور كبير ومتابعة من جميع أنحاء العالم.