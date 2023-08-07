موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس2023، يعد محل اهتمام قطاع كبير من مستفيدي تكافل وكرامة والذين يزيد عددهم عن 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة.

صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس

وتبدأ وزراة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023، اعتبارا من الـ 15 من الشهر الحالي وتستمر في صرف المعاشات لنهاية شهر اغسطس,

معاشات تكافل وكرامة

ويمكن لأصحاب معاشات تكافل وكرامة من صرف معاشاتهم بداية من يوم 15 أغسطس المقبل، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي.

زيادة 25% على معاش تكافل وكرامة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%، في أبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023

- الدخول إلى موقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

- يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- إدخال الاسم رباعي للمستفيد.

- تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق

- النقر على كلمة استعلام.

- أخيرًا تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.