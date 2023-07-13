الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" السبت المقبل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة.. تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يوليو الجاري، بدءا من يوم السبت المقبل، من ماكينات الصرف الآلى وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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 تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية كى تشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

 زيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة "

والجدير بالذكر أنه كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة " بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل الماضي.

 

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