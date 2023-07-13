أسباب تمنعك من الحصول على معاش تكافل وكرامة.. يكثف المواطنون البحث عن كيفة الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة 2023، وتلافي الأسباب التي تمنع الحصول على الدعم المقدم من الدولة للمستحقين، يأتي ذلك في وقتٍ وافقت فيه الحكومة على إضافة فئات جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة.

أسباب تمنعك من الحصول على معاش تكافل وكرامة

امتلاك أرض زراعية تبدأ من نصف فدان.

امتلاك أرض زراعية مستأجرة بداية من فدان أو أكثر.

أن يمتلك المتقدم يملك عقار أو أكثر خلاف بيته الذي يعيش فيه.

امتلاك محل تجاري أو أكثر.

امتلاك مواشي للتجارة تبدأ من ثلاث رؤوس مواشي أو ما يزيد.

امتلاك جرار زراعى أو سيارة اجرة او نقل أو سيارة ملاكى

تواجد المستفيد بالعمل خارج البلاد وقت الاستعلام.

عمل طالب المعاش بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام.

أن يكون لدى المتقدم للمعاش اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربع أفراد.

أن يكون مقدم طلب الحصول على المعاش يمتلك أو لديه شراكة في مشروعات خاصة.

الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

حصول المتقدم للمعاش من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.

من يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023 من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي كافة بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو

وفي السياق تستعد وزراة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023 يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو، من الأماكن المخصصة للصرف.