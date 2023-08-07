حياة كريمة.. إقامة 1930 مشروعًا بإجمالي 43 مليارًا و598 مليون جنيه بأسيوط

تشهد محافظة أسيوط، المعروفة باسم عاصمة الصعيد، استمرارًا للإنجازات الملحوظة لمبادرة حياة كريمة في الريف المصري، طفرة تنموية كبيرة في الآونة الأخيرة. حيث بلغ العدد الإجمالي للمشروعات التي تنفذ في القرى المختلفة بالمحافظة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية 1930 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 43 مليارًا و598 مليون جنيه.

حياة كريمة

حيث تقدمت محافظة أسيوط في مصر بمشاريع حياة كريمة تقدر قيمتها بـ43 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة للأهالي وتوفير فرص عمل للشباب وتنمية البنية التحتية في المنطقة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز جودة الحياة في المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.

تشمل مشروعات حياة كريمة في أسيوط العديد من القطاعات المختلفة مثل السياحة والتجارة والزراعة والتعليم والصحة. ستشمل المشروعات إنشاء مستشفيات ومدارس ومراكز تجارية وفنادق بمستوى عالٍ من الجودة، وذلك لتلبية احتياجات السكان في هذه المحافظة الهامة.

ومن بين أهم مشروعات حياة كريمة في أسيوط، تخطط المحافظة لإنشاء مراكز تسوق حديثة توفر فرص عمل للشباب وتعزز النشاط التجاري في المنطقة. كما ستقوم بتطوير المناطق الصناعية وإنشاء مزارع زراعية لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وسيتضمن المشروع أيضًا إنشاء وتجهيز مدارس جديدة تلبي احتياجات الطلاب وتوفر بيئة تعليمية متطورة. هذه المدارس ستكون مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية لتعزيز عملية التعلم وتجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

وستعزز المحافظة أيضًا قطاع السياحة من خلال إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية عالية الجودة. ستوفر هذه المنشآت فرص عمل جديدة وتعزز النشاط السياحي في المنطقة، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وستستفيد المحافظة أيضًا من تطوير البنية التحتية، حيث سيتم تحسين شبكة الطرق وتوفير خدمات الصرف الصحي والكهرباء للمنازل والمشروعات السكنية الجديدة. ستسهم هذه التحسينات في تحسين مستوى الحياة ورفاهية الأهالي.

ومن المتوقع أن يكون مشروع حياة كريمة في أسيوط له تأثير إيجابي كبير على حياة السكان والاقتصاد المحلي. سيعمل المشروع على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية في المنطقة، وستستفيد منه جميع فئات المجتمع.

تأتي مشروعات حياة كريمة في أسيوط كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين جودة الحياة وتطوير المناطق النائية في البلاد. ومن المتوقع أن يكون هذا الاستثمار الضخم محفزًا للتنمية في أسيوط وسيسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي

ومن بين أبرز المشروعات في المجال الطبي هو إقامة 137 وحدة صحية بتكلفة تبلغ مليارًا و248 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 39 وحدة إسعاف.

فيما يتعلق بمجال الصرف الصحي، تم تنفيذ 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، وفي مجال مياه الشرب تم تنفيذ 149 مشروعًا بقيمة مليارين و413 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تم تنفيذ 35 مشروعًا للمجمعات الخدمية في الوحدات المحلية والمدن بتكلفة تبلغ 358 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق تم تنفيذ 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمجال الأبنية التعليمية، تم تنفيذ 131 مشروعًا يشمل 1227 فصل دراسي بتكلفة إجمالية تبلغ 431 مليون جنيه. يهدف هذا الإنجاز الهام إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتطوير مستوى التعليم في المحافظة.

يعتبر هذا النجاح الكبير لمبادرة حياة كريمة في أسيوط مؤشرًا قويًا على الالتزام الحكومي بتحسين ظروف المعيشة في الريف المصري وتنمية البنية التحتية في المناطق الريفية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في تحقيق المزيد من المشاريع والإنجازات في المستقبل لتعزيز الرخاء والاستقرار في المناطق الريفية المصرية.