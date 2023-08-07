موعد طرح فيلم "وش في وش" بالسينمات

يستعد أبطال وصناع فيلم “وش في وش” للانطلاق في السينمات المصرية يوم 16 أغسطس الجاري، ويعرض في الدول العربية يوم 17 أغسطس.

يشار إلى أن فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

يذكر أن فيلم وش في وش، بطولة كل من محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

يضم فيلم وش في وش مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

يذكر أن شارك الفنان محمد ممدوح، في السباق الرمضاني الماضي 2023، بمسلسلي الهرشة السابعة، رشيد، وحققت الأعمال نجاح كبير وقت عرضهم على شاشات التلفزيون.