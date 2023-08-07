الدكتور أحمد عمر هاشم .. تفاصيل الحالة الصحية لـ"عضو هيئة كبار العلماء"

الدكتور أحمد عمر هاشم.. من وقتٍ لآخر تلاحق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شائعات مختلفة، كان آخرها تناول خبر وفاته بالأمس على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب في تخييم الحزن على محبيه، ولكن سرعان ما اكتشف أن ما تم تناوله شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وفاة أحمد عمر هاشم

وفاة أحمد عمر هاشم.. تلك الشائعة تسببت في انتشار حالة من الغضب في الشارع المصري بسبب تزايد تلك الشائعات، وقد نفت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ما تم تداولة بشأن وفاته، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة.

الدكتور أحمد عمر هاشم

ونفت الإعلامية إيمان أبو طالب، مقدمة برنامج "بالخط العريض"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، الشائعات المثارة حول وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، مؤكدة أنه يخضع فضيلته لعملية جراحية مرتب لها منذ ثلاثة اشهر دعواتكم.

الدكتور أحمد عمر هاشم والخضوع لعملية جراحية

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التي يخضع لها الدكتور أحمد عمر هاشم موعدها اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، ولم تكن تلك الوعكة الصحية الأولى التي يتعرض لها الدكتور أحمد عمر هاشم، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر، حيث كان في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.