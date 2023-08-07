بوفون في منصب جديد بالمنتخب الإيطالي بعد اعتزاله بساعات

بعد ساعات من إعلانه الاعتزال ، تم تعيين حارس المرمى الدولي السابق جانلويجي بوفون كرئيس لوفد المنتخب الإيطالي.

وسوف يعمل بوفون تحت قيادة مدرب الـ"أتزوري" روبرتو مانشيني.

وقال بوفون :إن "القميص الأزرق جزء من حياتي، سأضع نفسي تحت تصرف روبرتو مانشيني والمجموعة، وسأخطو بخفة مشيرا إلى أن الجائزة ليست هي المهمة بل الاستثمار والتضحيات والتوافر.

ووصف الاتحاد الإيطالي للعبة الحدث بأنه "يوم عظيم لإيطاليا"، لأن "جيجي سيعود للوطن".

وتُوج بوفون الذي يُعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ، مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.

وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حالياً في الدرجة الثانية، يُعدّ أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى "657".

أحرز مع بارما "1995-2001 و2021-2023" لقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1999.

ومع يوفنتوس "2011-2018، 2019-2021"، خطف عشرة ألقاب في سيري أ، دون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.

ومع باريس سان جيرمان عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكراً معه من دوري الأبطال.

يبقى أهم إنجازاته قيادة إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرّب المحنّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.