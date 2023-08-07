حملة أمنيه تستهدف الخارجين عن القانون بالطريق الساحلي الدولي

بالنسبة لما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بوجود بعض الشباب والفتيات بطريق الساحل الشمالى (الطريق الساحلى الدولى) بناحية قرية فخر البحار حتى قرية سيدى كرير بالإسكندرية، يقوموا بإستيقاف السيارات بغرض السرقة بالإكراه.

بالفحص تبين عدم صحة إدعاء صاحب الحساب وبسؤاله قرر أنه أثناء سيره بالسيارة ملكه على الطريق المشار إليه، تلاحظ له تواجد بعض الشباب والفتيات على جانبى الطريق فإعتقد قيامهم بإستيقاف السيارات للسرقة، فقام بنشر الخبر المُشار إليه بقصد توعية المواطنين، ونفى تعرضه لثمة وقائع سرقة بالطريق المُشار إليه.

وتم إستهداف المنطقة "محل الشكوى" والمناطق المجاورة بعدة حملات أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (25) قضية بإجمالى (25) متهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1، 100 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - 1250 قرص مخدر - 16 قطعة سلاح أبيض) كما تم ضبط عدد (2) تشكيل عصابى ضما عدد (7) متهمين تخصص نشاطهم فى إرتكاب جرائم (السرقات المتنوعة).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.