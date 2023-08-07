محلية الزرقا بدمياط تشن حملة تموينيه علي الأسواق

وجه العميد محمد ابو الحسن رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط بشن حملات علي الأسواق حفاظا على الصحة العامة للمواطنين

وذلك بمتابعة الدكتور يحيى محمدح القناوي نائب رئيس المركز وعليه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالتنسيق مع هيئه سلامه الغذاء ومدير الإدارة الصحية بالزرقا وإدارة تموين الزرقا ومسؤول التراخيص والاشغالات ومدير إدارة العلاقات العامة والأزمات ومفتش الاغذيه بالاداره الصحيه بالزرقا وتم تنفيذ حملة لمراقبة الأسواق ومحلات بيع اللحوم ومراقبة الأسعار ومستودعات الاغذيه حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين وقد تم تحرير عدد من محاضر الصحة والتموين للمخالفين وكذلك اعدام بعض الأصناف لتغير خواصها حفاظاً على السلامة الصحية المواطنين

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط