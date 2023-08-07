أسباب قصور الغدة النخامية.. جراحة الدماغ أبرزها

هناك عدد من الأسباب لقصور الغدة النخامية، وأحد الأسباب الشائعة هو ورم الغدة النخامية، ومع نمو ورم الغدة النخامية ، يمكن أن يضغط على أنسجة الغدة النخامية ويتلفها، وهذا يعطل قدرة الغدة النخامية على إنتاج الهرمونات، ويمكن للورم أيضًا أن يضغط على الأعصاب البصرية ، مما يسبب مشاكل في الرؤية.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لتلف الغدة النخامية والتي قد تؤدي إلى قصور الغدة النخامية ما يلي:

إصابات الرأس.

جراحة الدماغ.

العلاج الإشعاعي للرأس أو الرقبة.

قلة تدفق الدم إلى الدماغ أو الغدة النخامية ، والمعروفة باسم السكتة الدماغية ، أو النزيف ، ويسمى النزف ، في الدماغ أو الغدة النخامية.

بعض الأدوية ، مثل الأدوية المخدرة أو الستيرويدات بجرعات عالية أو أدوية معينة للسرطان تسمى مثبطات نقاط التفتيش.

تورم الغدة النخامية ، المعروف باسم الالتهاب ، الناجم عن استجابة غير عادية للجهاز المناعي ، تسمى التهاب الغدة النخامية.

التهابات الدماغ ، مثل التهاب السحايا ، أو الالتهابات التي يمكن أن تنتشر إلى الدماغ ، مثل السل أو الزهري.

الأمراض التي تصيب أكثر من جزء من الجسم. وتشمل هذه الأمراض الالتهابية التي تصيب أعضاء مختلفة تسمى الساركويد. مرض تسبب فيه الخلايا غير العادية تندب ، يسمى كثرة المنسجات لخلايا لانجرهانز ؛ ومرض يسبب الكثير من الحديد في الكبد والأنسجة الأخرى ، يسمى داء ترسب الأصبغة الدموية.

فقدان الدم بشكل كبير أثناء الولادة ، مما قد يؤدي إلى تلف الجزء الأمامي من الغدة النخامية. تُعرف هذه الحالة بمتلازمة شيهان أو نخر الغدة النخامية بعد الولادة.