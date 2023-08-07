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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسباب قصور الغدة النخامية.. جراحة الدماغ أبرزها

قصور الغدة النخامية
قصور الغدة النخامية

هناك عدد من الأسباب لقصور الغدة النخامية، وأحد الأسباب الشائعة هو ورم الغدة النخامية، ومع نمو ورم الغدة النخامية ، يمكن أن يضغط على أنسجة الغدة النخامية ويتلفها، وهذا يعطل قدرة الغدة النخامية على إنتاج الهرمونات، ويمكن للورم أيضًا أن يضغط على الأعصاب البصرية ، مما يسبب مشاكل في الرؤية.

 

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لتلف الغدة النخامية والتي قد تؤدي إلى قصور الغدة النخامية ما يلي:

إصابات الرأس.

جراحة الدماغ.

العلاج الإشعاعي للرأس أو الرقبة.

 

قلة تدفق الدم إلى الدماغ أو الغدة النخامية ، والمعروفة باسم السكتة الدماغية ، أو النزيف ، ويسمى النزف ، في الدماغ أو الغدة النخامية.

 

بعض الأدوية ، مثل الأدوية المخدرة أو الستيرويدات بجرعات عالية أو أدوية معينة للسرطان تسمى مثبطات نقاط التفتيش.

 

تورم الغدة النخامية ، المعروف باسم الالتهاب ، الناجم عن استجابة غير عادية للجهاز المناعي ، تسمى التهاب الغدة النخامية.

 

التهابات الدماغ ، مثل التهاب السحايا ، أو الالتهابات التي يمكن أن تنتشر إلى الدماغ ، مثل السل أو الزهري.

 

الأمراض التي تصيب أكثر من جزء من الجسم. وتشمل هذه الأمراض الالتهابية التي تصيب أعضاء مختلفة تسمى الساركويد. مرض تسبب فيه الخلايا غير العادية تندب ، يسمى كثرة المنسجات لخلايا لانجرهانز ؛ ومرض يسبب الكثير من الحديد في الكبد والأنسجة الأخرى ، يسمى داء ترسب الأصبغة الدموية.

 

فقدان الدم بشكل كبير أثناء الولادة ، مما قد يؤدي إلى تلف الجزء الأمامي من الغدة النخامية. تُعرف هذه الحالة بمتلازمة شيهان أو نخر الغدة النخامية بعد الولادة.