ما هو مرض قصور الغدة النخامية وأشهر أعراضه

قصور الغدة النخامية هو حالة نادرة لا تنتج فيها الغدة النخامية هرمونًا واحدًا أو أكثر أو لا تنتج ما يكفي من الهرمونات.

الغدة النخامية هي غدة بحجم حبة الكلى في قاعدة دماغك. إنه جزء من نظام الغدد في الجسم الذي ينتج الهرمونات ، ويسمى نظام الغدد الصماء، وتصنع الغدة النخامية عدة هرمونات، ويتصرفون على كل جزء من الجسم تقريبًا.

ويحدث قصور الغدة النخامية عندما لا يكون هناك ما يكفي من واحد أو أكثر من هرمونات الغدة النخامية، ويمكن أن يؤثر هذا النقص في الهرمونات ، المسمى بالنقص ، على كيفية عمل الجسم بعدة طرق وتشمل هذه النمو وضغط الدم والقدرة على الإنجاب ، من بين أمور أخرى تعتمد الأعراض على الهرمونات المفقودة.

يحتاج الأشخاص المصابون بقصور الغدة النخامية عادةً إلى تناول الأدوية لبقية حياتهم تحل هذه الأدوية محل الهرمونات المفقودة مما يساعد في السيطرة على الأعراض.

أعراض قصور الغدة النخامية

عادة ما تبدأ أعراض قصور الغدة النخامية ببطء وتزداد سوءًا بمرور الوقت قد لا يتم ملاحظتها لأشهر أو حتى سنوات. لكن بالنسبة لبعض الناس، تبدأ الأعراض فجأة.

تختلف أعراض قصور الغدة النخامية من شخص لآخر وتعتمد الأعراض على الهرمونات المفقودة وقلة إنتاج الهرمون. قد يكون هناك أكثر من هرمون واحد منخفض وقد يؤدي نقص الهرمون الثاني إلى زيادة أعراض الأول أو في بعض الأحيان ، قد يخفي تلك الأعراض.

تعب.

ضعف العضلات.

التغييرات في دهون الجسم.

فقدان الاهتمام بالأنشطة.

عدم وجود اتصالات اجتماعية.

الهبات الساخنة.

فترات غير منتظمة أو عدم وجود فترات.

تساقط شعر العانة.

عدم القدرة على صنع الحليب للرضاعة الطبيعية.

قلة شعر الوجه أو الجسم.

تغيرات في المزاج.