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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يحسم موقفه من بيع سيد نيمار إلى الدوري السعودي

سيد عبدالله نيمار
سيد عبدالله نيمار

كشف وليد الحديدي، عن موقف مسؤولي الزمالك من إمكانية رحيل سيد عبد الله نيمار بعدما تلقى عرضاً خلال الساعات الماضية للاحتراف بدوري الدرجة الثانية بالسعودية، وضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال الحديدي أنه لا يوجد تفكير في رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية بالزمالك للاحتراف في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه للعودة للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

وأضاف أن الزمالك لم يحل أزمة منع القيد، ويحاول في الفترة الحالية سداد المبالغ المستحقة لكل من نادي سبورتنج لشبونة والغاني بنيامين أشيمبونج، وسيكون من الصعب التفريط في أي لاعب يشارك بصورة أساسية مع الفريق.

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