بعد تألقه في البطولة العربية.. سيد نيمار مطلوب في الدوري السعودي

تألق سيد عبدالله نيمار لاعب نادي الزمالك، خلال الفترة السابقة مع القلعة البيضاء بدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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أصبحت الأندية السعودية خلال الساعات الماضية تٌتابع اللاعب سيد عبدالله نيمار خلال الموسم المنقضي مع الزمالك سواء في البطولات المحلية أو القارية.

سجل عبدالله نيمار مع الزمالك هدفين من أربع أهدف سجلهم القلعة البيضاء، في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

تدخَّل 4 أندية سعودية تستهدف التعاقد مع اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي، ومن المقرر أن تفتح الأندية السعودية خط مفاوضات مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات اللاعب.

تسعي أندية الاتفاق والأخدود والرياض والفتح السعوديين، فى التعاقد مع سيد نيمار لاعب نادي الزمالك خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

في سياق مٌتصل، حصل فريق الزمالك على راحه سلبية مقدرها 20 يومًا بعد انتهاء الموسم المنقضي، ومن المقرر أن يعود القلعة البيضاء لتدريبات الفريق يوم 25 أغسطس لاستئناف لبطولة الدوري المصري للموسم الجديد.