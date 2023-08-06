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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيد نيمار يلتقى عرضا سعوديا

سيد نيمار
سيد نيمار

أرسل نادي سعودي عرضا للزمالك من أجل ضم لاعبه سيد عبدالله "نيمار" بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع الأبيض في بطولة كأس ملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وسجل نيمار مع الزمالك هدفين في البطولة العربية في شباك الاتحاد المنستيري التونسي لكن فشل الفارس الأبيض في التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة بعدما حل ثالثا.
 

أكدت تقارير صحفية أن أحد أندية الدوري السعودي للدرجة الأولى طلب التعاقد مع نيمار على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لكن قرر اللاعب ترك الأمر لإدارة نادي الزمالك لحسم موقفه النهائي من الرحيل.

وقد يوافق الزمالك على العرض بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها مؤخرا وإيقاف القيد بسبب المستحقات لصالح سبورتنج لشبونة بالإضافة بينجامين أتشيمبونج لاعب الأبيض السابق، كما أن الأبيض عليه دفع مبلغ 15 مليون جنيه من أجل قيد لاعبيه في القائمة الأولى بالاتحاد المصري لكرة القدم، بموجب رسوم القيد الخاص بعقد كل لاعب.
 

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