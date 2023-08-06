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الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

محمد الفقي: نؤييد ترشح رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية ونتعهد بدعمه

محمد الفقي عضو الهيئة
محمد الفقي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد

أعلن محمد الفقي عضو الهيئة العليا وسكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية، عن دعمه الكامل لترشيح د. عبد السند يمامة رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

حزب الوفد بالقليوبية يدعم د. عبدالسند يمامة في الترشح للانتخابات الرئاسية

 وأضاف الفقي، أن ترشح رئيس الوفد لأهم استحقاق انتخابي في البلاد يعكس حجم الوفد ودوره السياسي وذلك من خلال المشاركة الفعالة والجاده تحقيقا لمبدأ الديمقراطية، مؤكدًا على تعهده بدعم رئيس الوفد تنظيميا بكل قوة.

 

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