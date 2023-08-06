البنك الأهلي يبدأ الإعداد للموسم الجديد بمشاركة اللاعبين الجدد

أدى فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي أولى تدريباته الجماعية عقب الراحة السلبية التى منحها بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول للاعبي الفريق بعد إنتهاء الموسم الماضى

وقبل انطلاق المران اجتمعت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار مع الجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحات وأهداف منظومة البنك الأهلي

وشهد مران اليوم مشاركة أيمن أشرف وأحمد مدبولى وحسن شاهين صفقات نادى البنك الأهلي الجديدة على ان يشارك جريندو وسيرجى اكا فى التدريبات الجماعية المقبلة

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار، التعاقد مع حسن شاهين حارس مرمي المقاولون ومنتخب مصر الأولمبى السابق لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر وهي الخامسة لللبنك في الميركاتو الصيفي.

وتم التعاقد من قبل مع محمد عبد اللطيف جريندو لاعب وسط النادى المصري البورسعيدي السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر.

كانت صفقة جريندو هي الرابعة في الميركاتو الصيفي وهناك رغبة في البحث عن مهاجم هداف نظرا لمعاناة الفريق من العقم الهجومي ومدافع في ظل اهتزاز شباك الفريق بعدد وافر من الاهداف ونجاته في المواسم الثلاثة الماضية من الهبوط للدرجة الأدنى بصعوبة رغم التدعيمات الكثيرة في فترتي الانتقال.

وكان قد تم التعاقد قبل ساعات مع الايفواري سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي السابق لمدة موسمين.

كان الإيفوارى سيرجى أكا قد فسخ تعاقده مع الدراويش واكتفى بهذه الفترة، مُسددا الشرط الجزائي فى عقده البالغ 2.5 مليون جنيه.

وودع سيرجي جماهير الإسماعيلى برسالة قال فيها: "بالحب والفخر والإخلاص ارتديت قميص النادي الإسماعيلي ودافعت عن ألوان هذا النادي العظيم، شكرا لكم على كل شيء.

وقال :أتمنى أن يتذكرونني دائما بكل شيء جميل.. وداعا النادي الإسماعيلي وجماهيره، سوف تظل في قلبي".

وتعاقد الإسماعيلي مع سيرجي أكا فى فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، بعقد مدته موسم ونصف، إلا أن هناك شرطا جزائيا فى عقد اللاعب يتيح رحيله مقابل سداد 2.5 مليون جنيه بعد الـ6 أشهر الأولى من العقد.

كما تعاقد البنك مع أحمد مدبولي لاعب وسط الإسماعيلي السابق، لمدة أربع مواسم، في صفقة انتقال حر، إذ انتهى عقد اللاعب مع الدراويش، بنهاية الموسم الحالي.

والتعاقد مع أيمن أشرف، قادمًا من الأهلي، في صفقة انتقال حر.