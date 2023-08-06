حالة الجو والأرصاد غدًا الإثنين على محافظات مصر

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الجو والأرصاد غدًا الإثنين على مختلف محافظات مصر.

فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود الإثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تتساقط أمطار خفيفة رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 36 26

كفر الشيخ 35 27

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 27

طنطا 35 27

دمياط 33 26

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 32 25

مطروح 32 24

السلوم 33 25

الغردقة 41 30

سفاجا 39 29

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 27

أسيوط 42 27

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 31