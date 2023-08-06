السد القطري يٌعلن نجاح عملية جيوفاني هنريكي .. رسميًّا

أعلن السد القطري عبر حسابه الرسمي مساء اليوم الأحد، عن نجاح عملية المهاجم البرازيلي جيوفاني هنريكي التي خضع لها مساء أمس السبت.

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كشف السد القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاصيل عملية المهاجم البرازيلي جيوفاني هنريكي في بيان صحفي والذي جاء كالآتي: “يعلن نادي السد رسميًّا عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها المهاجم البرازيلي جيوفاني هنريكي يوم أمس السبت بمستشفى سبيتار”.

أضاف البيان الصجفي : "وتعرض جيوفاني لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف، وذلك خلال مواجهة الزعيم وفريق الرجاء المغربي الودية بالدوحة".

أتم البيان : "وسيخضع المهاجم الشاب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال المرحلة المقبلة والتي قد تمتد من 8 الى 9 أشهر".

ودع السد القطري منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي 4 أهداف مقابل هدفين في دور ربع نهائي البطولة العربية.