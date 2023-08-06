حفنة كلام

الأحد 06/أغسطس/2023 - 09:03 م 8/6/2023 9:03:31 PM

1- لماذا لا تقوم الشركات منفّذة الطرق أو الكبارى أو المنشآت الجديدة بإيجاد طُرق بديلة ممهَّدَة للمشاة وللسيارات؟؛ لأن المقاولين يكوّمون الأتربة والرمال والأحجار ومواد البناء وسط الطرق البديلة مما يجعل المشى بها من الصعوبة بمكان، وكان أولى بهم أن يفكروا أين سيمشى الناس وأين تسير السيارات بدلا من وصلات طرق يلجأ لها الناس مضطرين وهى غير مرصوفة وبها حفر ومطبات ويحتاج المشى عليها إلى معجزة.

2- لماذا يفضل طلابنا أسئلة البابل شيت MCQ أى اختيار من متعدد أو اختيار صح أو خطأ تظليلا وليست الأسئلة المقالية، فى الوقت الذى لا تصلح هذه الأسئلة لكل المواد ولا تقيس المهارات ولا يظهر النبوغ الفردى من خلالها، وستخرّج طالبا لا يستطيع التعبير وسيفتقد مهارات الكتابة وترتيب الأفكار وإبداع التفرد؟

3- لماذا تعود الشوارع إلى حالتها الفوضوية بعد انضباطها بمرور شرطة المرافق مباشرة؟ ولماذا لا يكون هناك مرور يومى لأحد موظفى شرطة المرافق لتسجيل المخالفات بالشوارع وإبلاغ رؤسائه بذلك لإعادة الانضباط إلى الشوارع وحفظ حقوق المشاة والسيارات فى السير بأمان ودون مضايقات وإشغالات؟

4- لماذا نرى كل الطرق الرئيسة التى يعبرها القادمون من الصعيد إلى مداخل القاهرة غير ممهدة وتحوى مطبات كالجبال ارتفاعًا وكفتحات المقابر عمقا بحيث تصل السيارة إلى القاهرة وقد تهشم باطنها؟

5- لماذا لا تُنقل قمائن الطوب ومصانعه ومكبات النفايات من وراء بوابات حلوان على طريق الجيش إلى مكان آخر بعيدا عن طريق الجيش (طريق الصعيد الشرقي) لأن الدخان يحجب الرؤية عن السائقين ويتسبب فى وقوع بعض الحوادث، ويعكر صفو البيئة فى مظهر غير حضارى ويعطى صورة مشوهة عنّا تجاه حماية البيئة؟

6- لماذا لا نمنح كل جامعة مصرية خمسين ألف متر مربع على شاطئ البحر الأحمر بمدينة مرسى علم لتقوم كل جامعة بإنشاء فندق يستقبل طلابها وأساتذتها وموظفيها فى دورات ترفيهية وتثقيفية على مدار العام بحيث يخرج الطلاب فى أفواج بأسعار زهيدة حتى يستمتعوا بجمال مصر وشواطئها الساحرة ونعمل على تثقيف شبابنا هناك حتى نبعدهم عن التشدد والتعصب والإرهاب إلى الوسطية والتسامح والانتماء؟

٧- أين يمشى المشاة فى شوارع القاهرة والمدن؟ الأرصفة مُحتلّة من الباعة الجائلين ومن فترينات المحلات الثابتة التى امتدت لتلتهم الأرصفة وأجزاء من نهر الشارع، إضافة إلى السيارات التى اتخذت من رصيف المشاة موقف سيارات لها! فأين يسير المشاة؟

< مختتم الكلام

قال النبى صلى الله عليه وسلم: «وتُميط الأذى عن الطريق صدقة».

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