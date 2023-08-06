البرلمان العربي يعزي المغرب في ضحايا حادث انقلاب حافلة بالقرب من مدينة دمنات

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، في ضحايا حادث السير الذي وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعطفات، والتي كانت تقل عددًا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات المغربية.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، داعيًا الله أن يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.