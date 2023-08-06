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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يعزي المغرب في ضحايا حادث انقلاب حافلة بالقرب من مدينة دمنات

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

 

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، في ضحايا حادث السير الذي وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعطفات، والتي كانت تقل عددًا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات المغربية.

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العسومي يرحب بإعلان الأمم المتحدة البدء في إفراغ الناقلة "صافر"

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العسومي: الأمن السيبراني يمثل أولوية لتأمين البنية التحتية في الدول العربية

 

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، داعيًا الله أن يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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