سلطان الغنام: "اللاعب الأجنبي ساعد السعودي في تقديم الأفضل"

أكد سلطان الغنام الظهير الأيمن لنادي النصر السعودي أن اللاعب الأجنبي في صفوف الأندية السعودية، ساعد كثيرًا في تطور اللاعب السعودي وتحسن مستواه في الفترة الأخيرة، ومنذ بداية الصفقات الجديدة.

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تصريحات سلطان الغنام بعد مباراة النصر والرجاء:

قال سلطان الغنام في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة النصر والرجاء في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال: "النجوم الذين أتوا إلى النصر يساعدون اللاعب السعودي لتقدم الأفضل وتطور مستوياته".

تابع الغنام تصريحاته بتقديم وعد للجمهور بأنه سيقدم مستوى جيد للغاية في الموسم المقبل، وقال "سيرون غنام أفضل وأفضل"، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو بنى خطته على قوة فريق الرجاء وعمل على الهجمات المرتدة التي يعتمدن عليها وكيفية الحد من خطورتهم.

الغنام يقود النصر لنصف نهائي البطولة العربية:

سجَّل سلطان الغنام هدفًا في فوز النصر على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وقاد العالمي للتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للأندية مواجهة نادي الشرطة العراقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، يوم الأربعاء المقبل.