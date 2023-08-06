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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حارس مرمى ينفذ خدعة سحرية قبل صد الركلة الترجيحية.. شاهد

حارس مرمى يقوم بخدعة
حارس مرمى يقوم بخدعة سحرية

قام ناهويل غوزمان، حارس مرمى نادي تيغريس أونال، بخدعة سحرية، لفت بها الأنظار خلال المباراة قبل أن يصد الركلة الترجيحية، في مباراة نادي تيغريس أونال المكسيكي وضيفه فانكوفر وايتكابس الكندي، التي جمعتهما ضمن دور الـ32 من بطولة كأس رابطات "الكونكاكاف" لكرة القدم.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفائز.

ولجأ ناهويل غوزمان قبل تنفيذ إحدى ركلات الترجيح، بخدعة سحرية حيث أدى حركة غريبة، وانحنى ووضع يديه داخل فمه ثم بدأ في إخراج خيط طويل من فمه، إلى أن أخرجه بشكل كامل.

وتصدى ناهويل غوزمان، الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، للركلة الترجيحية، ليقود فريقه للفوز بنتيجة (5-3) والتأهل إلى الدور الـ16 للبطولة.

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