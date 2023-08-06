عاجل
شرق أوسط جديد بعيون سعودية .. فيديو مفاجأة لأحباب حفيدة النبي.. افتتاح مسجد السيدة نفيسة في هذا الموعد
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تشدد على ضرورة التحلي بالأخلاق والعلم

بوابة الوفد الإلكترونية

شدد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على ضرورة التحلي بالأخلاق والعلم، مؤكدًا أن المقصود بالقوة في قوله تعالى:  ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ لا يقتصر على التسلح العسكري، وإنما يشمل التحلي بقوة العلم والوعي، فالأمم لا تبنى إلا بالعلم الصحيح.

txt

الأزهر ينظم دورة تدريبية لتنمية المهارات الدعوية للطالبات الوافدات

txt

الأزهر يدعو إلى وقف النزاع والاقتتال في السودان

ونوه خلال كلمته في افتتاح ندوة: «الحضارة والفكر الإسلامي ودور خريجي الأزهر في تطبيق القيم الأزهرية» إلى أن أساس التطرف الفكري يكمن في الاعتماد على تلقي العلم من مصادر غير شرعية، وأورد بعض الآيات التي يفهمها البعض فهمًا خاطئًا مبينًا معانيها اللغوية. 

التحذير من الانسياق خلف الدعوات التي تستقطب الطلاب الوافدين

وحذر من الانسياق خلف الدعوات التي تستقطب الطلاب الوافدين لحضور دروس في أماكن غير معتمدة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه ومجالسه العلمية في الجامع والجامعة ومنظمة خريجي الأزهر.

وقدم الشكر لسفارة إندونيسيا لرعايتها للطلاب، ولمؤسسة السلام للعالمين؛ لحسن تنظيمهم لهذا الملتقى الفكري الذي يضم نخبة من الدارسين بالأزهر الشريف.

مواد متعلقة

انطلاق الدورات التدريبية للعمال الجدد بالأوقاف

الأزهر ينظم دورة تدريبية لتنمية المهارات الدعوية للطالبات الوافدات

علي جمعة: الرحمة لا تنزع إلا من شقى

مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية بالأردن تبحث سبل تعزيز التعاون مع مرصد الأزهر

"قواعد اللغة العربية وتطبيقاتها".. أكاديمية الأزهر تفتتح دورة تدريبية لطلاب ماليزيا

الإفتاء توضح فضل العمرة

حكم المضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة

علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر المنبر الثابت