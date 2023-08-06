الأزهر ينظم دورة تدريبية لتنمية المهارات الدعوية للطالبات الوافدات

ينظم الأزهر الشريف من خلال أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ومدن البعوث الإسلامية الدورة التدريبية الأولى للطالبات الوافدات بالأزهر بعنوان:(تنمية المهارات الدعوية) تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية العربية الدكتور نظير عيّاد، الدكتور حسن الصغير - رئيس الأكاديمية، الدكتورة إلهام شاهين المشرف على الطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن الدورة تأتي انطلاقًا من حرص الأزهر الشـريف على إعداد وتأهيل وتدريب الطالبات الوافدات بالأزهر الشريف على مهارات الإعداد الدعوي والقيادة الدعوية في المجتمعات المختلفة، وفقًا للمنهج الوسطي الأصيل بما يحقق رسالة الأزهر ودوره العالمي، مشيرًا إلى أنها تستهدف تكوين عقلية أزهرية، تعي أصول الدين فهمًا وعملًا وسلوكًا، وتحسن التواصل الإيجابي مع الجماهير؛ مساهمة في إيصال الدعوة إلى الناس بآداب إيصالها ونشرها، ورغبة في تكوين جيل إيجابي في النطاق الدعوي الرشيد داخليًا وخارجيًا.

إعداد جيل من الداعيات قادر على توعية المجتمع وهدايته إلى الإسلام

فيما بيّن الدكتور حسن الصغير أن الدورة تستهدف -أيضًا- إعداد جيل من الداعيات قادر على توعية المجتمع وهدايته إلى الإسلام وفقًا للرؤية الصحيحة والرشيدة لهذا الدين، والمتمثلة في المنهج الدعوي المرتبط بالأزهر الشريف لأكبر عدد من المدعوين، وبأفضل وسيلة عصرية احترافية تحقق الأهداف المرجوة من مثل هذه الدورات التأهيلية.

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين أن الأهداف الإجرائية للبرنامج تتمثل في تعريف المتدربات على تاريخ الدعوة الإسلامية و أهم مبادئها وأصولها، إكسابهن المهارات الضرورية للعمل الدعوي وخدمة المجتمعات الإنسانية، الإعداد النفسي والتربوي لذاتية الداعيات والتدريب العملي على الثبات الانفعالي، بناء ثقافة دعوية حول القضايا المهمة في ساحات الدعوة والدعاة، فضلًا عن تكوين عقلية نقدية تتميّز بالقدرة على تحليل الشبهات المثارة على الدعوة والرد عليها، التدريب العملي على مهارات التخطيط والإعداد والإنتاج الإعلامي الدعوي بكل صوره.