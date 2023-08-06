آرسنال يتوج بالدرع الخيرية بسيناريو مثير أمام مانشستر سيتي

توج آرسنال بلقب الدرع الخيرية بعد تفوقه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي الدولي.

كانت المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين ليلجأ الطرفين إلى ركلات الترجيح.

بدأ كلا الفريقين بالاستحواذ على الكرة بشكل متبادل بينهما دون خطورة واضحة، وسط حذر في بداية اللقاء.

الدقيقة 14، تسديدة أرضية زاحفة من رودري لاعب السيتي من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع آرسنال ومرت بجوار القائم الأيمن.

خلال الشوط الأول، تلقى مايكل أرتيتا بطاقة صفراء بعد اعتراض قوي على حكم اللقاء.

في الدقيقة 26 بن وايت لاعب آرسنال يرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى، استلمها كاي هافيرتز داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الألماني فسدد كرة أبعدها أورتيجا من يمين مرماه، فتابعها جابرييل مارتنيللي بتسديدة من يسار منطقة الجزاء أبعدها مدافع سيتي جون ستونز.

بعدها تسديدة قوية من هافيرتز لاعب أرسنال من داخل منطقة الجزاء أبعدها أورتيجا من منتصف مرماه في الدقيقة 40.

في الدقيقة 44 تسديدة من رودري من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بمرمى آرسنال.

أهدر لاعبو آرسنال أكثر من فرصة في الشوط الثاني، قبل أن ينجح مانشستر سيتي في تسجيل أول الأهداف في الدقيقة 77.

أحرز بالمر هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 77 بعد تسديدة مميزة سكنت شباك آرسنال، ليعلن الفريق السماوي أولى أهداف اللقاء.

قبل أن يسجل أكانجي لاعب مانشستر سيتي هدف التعادل لآرسنال بالخطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من تروساد لاعب المدفعجية لتصطدم الكرة في مدافع السيتي وتسكن الشباك في الدقيقة 100.



آرسنال بطلا للدرع الخيرية للمرة السابعة عشر:



توج آرسنال بالدرع الخيرية للمرة السابعة عشر في تاريخه، بعدما غابت عنه البطولة لمدة 3 سنوات، إذْ كانت آخر مرة توج بها باللقب في 2020 على حساب تشيلسي.