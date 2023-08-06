أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد" واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري

إلى محطة البلاح ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات غطس متتالية.

ووجه الفريق أسامة ربيع برقية تعزية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين بالهيئة وبشركاتها في شهيد الواجب ريس ميكانيكي السيد على محمد موسى، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة نجحت في إنقاذ ٦ من طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد وتم نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية حيث تم السماح ل ٥ أفراد بالخروج من المستشفى أمس، فيما لايزال احد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة.

جدير بالإشارة، أن جهود إنتشال القاطرة الغارقة مازالت جارية وذلك بالتوازي مع انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين.

وشهدت قناة السويس أمس السبت حادث غرق القاطرة فهد داخل القطاع الأوسط بقناة السويس عقب اصطدام ناقلة نفط عملاقة بها مما تسبب في حدوث تلفيات وفتحات في بدن القاطرة وغرقها في الحال.



