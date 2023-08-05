الونش يحتفي بمسيرته مع الزمالك: "7 سنوات.. ولسه الحكاية مكملة"

احتفي محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، بمرور 7 سنوات على انضمامه للقلعة البيضاء، قامًا من صفوف طلائع الجيش خلال 2016.

وكتب الونش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "7 سنوات داخل نادي الزمالك صاحب الفضل الكبير في حياتي".

وأضاف: "الحكاية لسه مكملة.. الحمد لله".

الونش

وكان الونش قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري العام المصري، خلال الموسم المنصرم.

ويفتقد الزمالك لخدمات الونش خلال الفترة الطويلة الماضية، بعدما تعرض لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا، مما جعله يغيب عن الفارس الأبيض خلال أجزاء من الموسم الماضي.

ونجح الدولي المصري في التتويج بعدد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية مع الزمالك خلال السبع سنوات الذي تواجد فيهم مع الفريق، حيث حصل على لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر عدة مرات والكونفيدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي والمصري.

واحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب الدوري العام المصري خلال الموسم الماضي، بعد المستويات السيئة التي قدمها الفريق خلال الدور الثاني من المسابقة.