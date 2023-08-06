الدوري الإنجليزي..افتتاح ناري لـ تشيلسى واعتماد على الدبابة السنغالية بعد موسم للنسيان

يستعد نادي تشيلسى لبداية موسم قوي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يخوض البلوز معارك عديدة بعد موسم للنسيان بالبريميرليج، يعمل فرانك لامبارد على تعديل المسار، وبعد التعاقد مع عدد من اللاعبين عقب خطة "إعادة الهيكلة" برحيل أسماء كبيره وكثيره من صفوفهم.

تشيلسى يفتتح الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول

يفتتح نادي تشيلسى مواجهات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول، والمقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، في لقاء دراماتيكي انتهى بالتعادل في أخر 6 مواجهات، من بينها مواجهتين بكأس الرابطة وكأس الاتحاد والتي حسمها الريدز لصالحه بركلات الترجيح 11-10 و6-5 على الترتيب.

تشيلسى وموسم للنسيان

أنهى نادي تشيلسى الموسم الماضي 2022-2023 من الدوري الإنجليزي محتلًا المركز الـ 12 من الترتيب برصيد 44 نقطة، بعدما حقق الانتصار في 11 لقاء وتعادل في 11 لقاء وخسر في 16 مواجهة طول الموسم.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي خرج تشيلسى من الدور الثالث بالبطولة بعد خسارة مبكرة من مانشستر سيتي 4-0، بطل المسابقة، كما خرج من كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة من نفس الفريق بنتيجة 2-0 أيضًا من الدور الثالث.

نيكولاس جاكسون على رأس صفقات تشيلسي

تعاقد تشيلسي مع 6 لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق وهو عدد قليل مقارنة بعدد اللاعبين الراحلين عن البلوز، ومن أبرز صفقات الأزرق نيكولاس جاكسون من فريق فياريال الإسباني، بالإضافة إلى كريستوفر نكونكو وليزلي أوجوتشوكو وأنجيلو جابرييل ودييجو موريرا وأكسل دياسي.

ويعتبر الجمهور نيكولا جاكسون خليفة ديدية دروجبا والذي سيعوض الفريق في الموسم المقبل.

كوليبالي وكانتي على رأس الراحلين من تشيلسي

بينما رحل عن صفوف تشيلسي 14 لاعب أبرزهم كاليدو كوليبالي ونجولو كانتي وادوارد ميندي، ومن بين الراحلين 5 لاعبين بانتقال مجاني بعد نهاية عقودهم مع البلوز، وضمت القائمة كل من:-

كاي هافيرتس وماسون ماونت وكاليدو كوليبالي وماتيو كوفاسيتش وكريستيان بوليسيتش وبيير إيمريك أوباميانج وإدوارد ميندي ونجولو كانتي وسيزار أزبيلكويتا وتيموي باكايوكو وعبدالرحمن بابا وديفيد داترو فوفانا وايثان أمباديو ولروبن لوفتوس تشيك.

حقق نادي تشيلسي بطولة الدوري الإنجليزي في 6 مناسبات طوال تاريخه، كان اخرها نسخة موسم 2016-17، وكان وصيفًا في 4 نسخ فقط منذ بداية المسابقة في عام 1888.