الإسماعيلية تتصدى لمحاولة بناء دون ترخيص بحيِّ ثانِ

تمكنت الوحدة المحلية لحيِّ ثاني الإسماعيلية، من وقف تنفيذ عدد 2 صبة خرسانية لبناء مخالف دون ترخيص، الأولى للدور الخامس علوي بشارع فاروق الباز بمنطقة حي السلام، والثانية للدور الثامن علوي بشارع المستشفى بمنطقة عرايشية مصر، وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تأتي تلك المتابعات تنفيذًا لتوجيهات الدولة لكل الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، وسرعة تنفيذ الإزالات مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

ومن جانبه طالب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، من رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومن مديري مديريات الزراعة وغيرها من جهات الولاية على الأراضي بضرورة المتابعة المستمرة من خلال لجان مرور على زمام حدود المحافظة من الأراضي لحمايتها من التعديات.