أسهل طريقة لعمل مندي الدجاج في المنزل

مندي الدجاج من الأكلات التي تتميز بها الدول العربية، فتحتوي على الأرز البسمتي ودجاج جيد التسوية، وبعض البهارات التي تميز الوصفة وتجعله شهي ومميز، لذلك نقدم لك أسهل طريقة لتحضيره في المنزل.

طريقة عمل المندي

طريقة عمل مندي الدجاج

المقادير

- لتتبيلة الدجاج :

الدجاج : دجاجة (مقطع ومسلوق)

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

صبغة طعام : 2 ملعقة كبيرة (بلون الزعفران)

- للأرز :

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (مفروم)

لومي (الليمون الأسود) : 2 حبة (صغير الحجم)

بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

ورق غار : ملعقة كبيرة

بهارات : ملعقة كبيرة (صحيحة)

أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومصفى)

بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

مرق دجاج : 3 اكواب

صبغة طعام : 2 ملعقة كبيرة (لون الزعفران)

فحم : قطعة (مشتعلة)

طريقة التحضير

لتحضير الدجاج:

ضعي الدجاج المسلوق في صينية الفرن، وضعي زيت الزيتون، ثم ادهنيه بصبغة الطعام بلون الزعفران جيداً، وأدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة حتى يتحمر.

لتحضير الأرز:

سخني الزيت النباتي في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي، أضيفي اللومي، وبودرة الزنجبيل، وورق الغار، والبهارات الصحيحة، والأرز البسمتي، وبودرة الثوم، وصبي مرق الدجاج، قلبي المكونات وغطي القر واتركي الأرز حتى ينضج.

عند استواء الأرز، وزعي من صبغة الطعام بلون الزعفران على الأرز، وأضيفي الدجاج المحمر على الوجه.

ضعي قطعة صغيرة من ورق الألمنيوم فوق المكونات، وأضيفي قطعة الفحم المشتعلة مع القليل من الزيت، وغطي القدر على المكونات حتى تأخذ الطعم.

أزيلي قطعة الفحم، واسكبي المندي في أطباق التقديم، وقدميه ساخناً.