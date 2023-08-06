بولندا ترصد تسربًا في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا

أعلنت بولندا، أمس السبت، عن وجود تسرب من أحد أنابيب خط دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا، مؤكدة أنها أوقفت ضخ النفط عبر الخط.

وقالت شركة بيرن البولندية المشغلة لخطوط الأنابيب إنه تم اكتشاف التسرب بالقرب من مدينة تشوديتش بوسط بولندا من أحد خطي القطاع الغربي من دروجبا الذي يتم من خلاله ضخ النفط الخام إلى ألمانيا.

وأوضحت شركة بولندا أن الخط الثاني يعمل دون أي تغييرات وأنه لا مخاطر صحية على السكان، مضيفة أنها فتحت تحقيقا للوقوف على سبب الحادث.

ولم تذكر ما إذا كان لهذا تأثير على الإمدادات أو الموعد المتوقع لانتهاء أعمال الإصلاح.

وخط دروجبا هو أحد آخر الخطوط التي تسمح بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك بعد وقف إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

تحركات تزعزع الاستقرار

وفي سياق آخر، قال رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، الخميس، إن قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي لزعزعة استقرارها.

وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي فاغنر تدريبا مع جيش بيلاروسيا مما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد قوامها عن ألف جندي بالقرب من الحدود.

وأعلنت بولندا أنها ستنقل وحدات عسكرية من غرب البلاد إلى شرقها وذلك تحسبا لتهديدات محتملة من مجموعة فاغنر، التي باتت تتمركز في بيلاروسيا.

وكانت وزارة الدفاع البولندية قد أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة فاغنر بالقرب من حدودها.

وقال أمين عام اللجنة الأمنية في بولندا زبيغنيو هوفمان: اللجنة قررت في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا.

وأضاف: قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا.

وانتقل عدد غير معلوم من مقاتلي فاغنر، التي شنت تمردا قصير الأجل بروسيا في يونيو، إلى بيلاروسيا وبدأوا في تدريب جيشها مما دفع بولندا لنقل قوات يزيد قوامها عن 1000 قرب الحدود.

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