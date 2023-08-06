مصرع شاب في حادث قطار ببني سويف

لقي شاب مصرعه اليوم الأحد في حادث قطار قرب مزلقان الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتلقى مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في حادث قطار قرب مزلقان الواسطى شمال المحافظة.

ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتبين أن المتوفي يدعى "هشامظ ر . ع"27 سنة، مقيم محافظة الفيوم