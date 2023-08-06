إقبال غير مسبوق ونجاح كبير لبطولة الجمهورية رقم 13 للكاراتيه التقليدي

شهدت منافسات بطوله الجمهوريه الثالثة عشر للكاراتيه التقليدي، والتي أقيمت على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي، إقبالا غير مسبوق من اللاعبين على المشاركة في منافسات البطولة، في ظل النجاح الكبير الذي تحظى به البطولة في النسخ السابقة.

أقيمت البطولة على مدار 3 أيام بداية من يوم الخميس 3 أغسطس وحتى يوم السبت 5 من نفس الشهر.

مشاركة كبيرة ببطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي

1848 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي

وشهد البطولة مشاركة 1848 لاعبا ولاعبة في جميع المنافسات مثلوا 55 هيئة رياضية ومركز شباب على النحو التالي:

إجمالي عدد المشاركين في اليوم الأول 670 لاعب ولاعبه.

إجمالي عدد المشاركين في اليوم الثاني 713 لاعب ولاعبه.

إجمالي عدد المشاركين في اليوم الثالث 465 لاعب ولاعبه.

مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدي يكرم الفائزين في بطولة الجمهورية

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي على حضور منافسات اليوم الأخير وقام المجلس بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة .

وتأتي البطولة في اطار تنفيذ خطه نشاط الاتحاد المصري لكاراتيه التقليدي للموسم الرياضي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برئاسه المستشار رامي المكاوي رائيس الاتحاد المصري و الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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