لاعب آرسنال يثير الجدل داخل المدفعجية

أثار الأمريكي فلوريان بالوجون لاعب آرسنال التكهنات حول رحيله عن المدفعجية في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أبدى نادي إنترميلان اهتمامه بالتعاقد معه.



يقترب اللاعب فلوريان بالوجون من الرحيل عن صفوف آرسنال في الصيف الحالي بعدما خرج من خطط مدربه مايكل أرتيتا.



نشر اللاعب بالوجون فيديو للظاهرة رونالدو بقميص إنترميلان، ليثير حالة من الجدل حول التكهنات التي تشير لاقترابه من الرحيل إلى صفوف النيراتزوري.



تابعت التقارير، أن بالوجون نشر صورة للفرنسي ماركوس تورام مهاجم النيراتزوري الجديد، متمنيًّا له عيد ميلاد سعيد ليواصل إثارة غضب جماهير المدفعجية.



تابعت التقارير، أن الأمر يعتبر تلميحًا قويًّا لرحيل اللاعب الأمريكي بالوجون عن صفوف المدفعجية والانتقال إلى نادي إنترميلان في الموسم الكروي الجديد.