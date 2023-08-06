حدائق الحيوان الإفريقي يدعو للحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن العرض المصري لتطوير حديقة الحيوان لقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المشاركين في المؤتمر السنوى لحدائق الحيوان الإفريقي والخبراء الدوليين.

وأضاف رجائي في تصريحات له، أن المشاركين في المؤتمر السنوي لحدائق الحيوان أشادوا بخطة التطوير ومدي إلتزامها بالمعايير الدولية لحدائق الحيوان، كما شكر الاتحاد الأفريقي الوفد المصرى على الحضور ومشاركة خطة التطوير والطلب رسميا لاستضافة مصر الاجتماع الاتحاد السنوي في عام ٢٠٢٥.

تأثير التغير المناخي على بيئة البحار والمحيطات

وأضاف رجائي أن الوفد المصري شارك في جلسات المؤتمر وكذلك في ندوة "تأثير التغير المناخي على بيئة البحار والمحيطات"، وذلك بحضور الدكتور جودي مان لانج، عضو الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان البرية و البحرية.

وانتهت فاعليات المؤتمر إلى الدعوبة أهمية حماية والحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.

وشاركت مصر في فاعليات المؤتمر السنوي الثالث والثلاثون للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية (PAAZA ) والتي عقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري.

وعرضت مصر خلاله خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة كما طلبت رسميا استضافة المؤتمر في دورته الخامسة والعشرون تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوان بعد الانتهاء من تطويرها حتى تصبح على غرار حدائق الحيوان العالمية.