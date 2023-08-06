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الأحد 06 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حدائق الحيوان الإفريقي يدعو للحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان،  أن العرض المصري لتطوير حديقة الحيوان لقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المشاركين في المؤتمر السنوى لحدائق الحيوان الإفريقي والخبراء الدوليين.

وأضاف رجائي في تصريحات له، أن المشاركين في المؤتمر السنوي لحدائق الحيوان أشادوا بخطة التطوير ومدي إلتزامها بالمعايير الدولية لحدائق الحيوان، كما شكر الاتحاد الأفريقي الوفد المصرى على الحضور ومشاركة خطة التطوير والطلب رسميا لاستضافة مصر الاجتماع الاتحاد السنوي في عام ٢٠٢٥.

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وأضاف رجائي أن الوفد المصري شارك في  جلسات المؤتمر وكذلك في ندوة "تأثير التغير المناخي على بيئة البحار والمحيطات"، وذلك  بحضور الدكتور جودي مان لانج، عضو الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان البرية و البحرية.

 وانتهت فاعليات المؤتمر إلى الدعوبة أهمية حماية والحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض.

وشاركت مصر في فاعليات المؤتمر السنوي الثالث والثلاثون للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية (PAAZA ) والتي عقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري.

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 وعرضت مصر خلاله خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة كما طلبت رسميا استضافة المؤتمر في دورته الخامسة والعشرون تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوان بعد الانتهاء من تطويرها حتى تصبح على غرار حدائق الحيوان العالمية.

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