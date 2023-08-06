رئيس القرم يعلن بدء أعمال ترميم جسر تشونجارسكي

قال سيرجي أكسيونوف رئيس شبه جزيرة القرم، اليوم الأحد، إن الجسر الذي تعرض لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية خلال الأيام الماضية، بدأت الأعمال الإصلاحية له.

ونشر أكسيونوف على المنصة الإلكترونية تيليجرام: لقد أصيب شخص بسبب هذا الهجوم الصاروخي الأوكراني على جسر تشونجارسكي الذي يقع على حدود القرم مع منطقة خيرسون.

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوية نجحت في إسقاط الصاروخ، لكن تخلف عنه أضرار في أرضية الجسر، وبناءً عليه يتم ترميمه وجاري إصلاحه في الوقت الحالي.

ومن جانبه، صرح فلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم مقاطعة «خيرسون»، أن الصاروخ الذي استخدمته القوات الأوكرانية في هجومها ضد جسر القرم هو من طراز Storm Shadow، لافتًا إلى أن هذا الصاروخ هو من الأسلحة التابعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو، وعلى أساسه تعرضت قرية «تشونجار» ومدرسة للتدمير.

روسيا: لا سلام مع أوكرانيا ولن نضم أراض جديدة

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا توجد أي مقوّمات في الوقت الراهن للاتفاق مع أوكرانيا على التسوية.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد: لا توجد أي مقومات للتوصل إلى اتفاق للسلام في الوقت الحالي، وسنواصل ما بدأناه عمّا قريب.

وحول ما إذا كانت روسيا ستضم أراض إضافية في أوكرانيا، قال: لا، نريد التحكم بجميع الأراضي التي يعتبرها دستورنا أراضي روسية.