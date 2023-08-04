زوجة زيلينسكي تُحذِّرُ من انتصار روسيا في الحرب.. "أسوأ سيناريو للبشرية"

حذَّرتْ السيدة الأولى في أوكرانيا، "أولينا زيلينسكا"، من أن انتصار روسيا في الحرب الحالية المُندلعة مُنذ 18 شهرًا سيكون أسوأ سيناريو للبشرية، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الجمعة.

دعت أولينا زيلينسكي في مقابلة مع منصة "إندبندنت" البريطانية العالم إلى عدم الإقلال من اهتمامه بأوكرانيا، إذْ يقاتل جنودها من أجل ما قالت إنه "التوازن الديمقراطي" في العالم.

قالت إن بلادها قلقة من تقليل العالم من شأن التهديد الأوسع الذي تمثله موسكو.

بحسب "إندبندنت"، فإن المقابلة مع زيلينسكي نادرة فهي لا تتحدث أمام الإعلام كثيرًا، وأجريت المقابلة في القصر الرئاسي بكييف الذي يخضع لإجراءات مشددة.

الحرب العالمية الثانية:

ذكرت السيدة الأولى في أوكرانيا أن قوات بلادها تحارب في أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

قالت: "إذا تمكن المعتدي (تقصد روسيا) من الانتصار الآن، فذلك سيكون أسوأ سيناريو لكل البشرية"، فهذا يعني أن الردع العالمي غير ناجح، وبوسع أي شخص يمتلك القوة والقدرات المالية الكبيرة أن يصنع ما يحلو له".

كررت مطالب زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي للغرب بشأن الحاجة إلى الدعم السريع حتى تتمكن من محاربة القوات الروسية بشكل أفضل.

من ناحية أخرى، وجَّه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تهديدات إلى روسيا تزامنًا مع هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو وضواحيها.

قال زيلينسكي في كلمة مصورة له، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، إنه استمع إلى تقارير عدد من القادة العسكريين، بمن فيهم مدير هيئة الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف.

أضاف زيلينسكي أن "المحتلون سيشعرون بنتائج عملنا بكل تأكيد، وهم سيشعرون بها بشكل جدي".