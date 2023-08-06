البنك الأهلي يحسم مصير أبوجبل

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، مصير الحارس الدولي محمد أبو جبل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد رئيس النادي أن محمد أبو جبل لن يرحل عن صفوف الفريق وأنه مستمر لمدة ثلاثة مواسم مقبلة مشيرًا أنه لم يصله عروضًا رسمية للحصول على خدمات الحارس.

وشارك محمد أبو جبل في 32 مباراة مع البنك الأهلى في الموسم الماضي ببطولة الدورى الممتاز، وكان محمد أبو جبل قد انضم إلى البنك الأهلي في الصيف الماضي قادما من نادي الزمالك.

وعن استراتيجية التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي، أوضح أشرف نصار أن النادي ينتهج سياسيات تعاقدية جديدة تعتمد على الكم وليس الكف لافتًا أنه نجح في تدعيم المراكز المطلوبة من جانب الجهاز الفني.

وأضاف نصار أن الجهاز الفني بقيادة القبرضي بابا فاسيليو مستمر في الموسم المقبل مؤكدًا أن مجلس الإدارة لن يكرر أخطاء الموسم الماضي.

وكان البنك الأهلي قد نجا من الهبوط في الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري بعد تواجده في المركز الثاني عشر في جدول المسابقة برصيد 39 نقطة.