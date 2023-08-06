فلسطين: دعوات بن جفير لتكريم قتلة شهيد فلسطيني تشجع على زيادة جرائم المستوطنين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير لتكريم قتلة الشهيد الفلسطيني معطان ومنحهم وسام تقدير ومدهم بالحصانة، هي تشجيع للمستوطنين الآخرين لارتكاب المزيد من جرائم القتل ضد الفلسطينيين وتبرير إطلاق سراح القتلة بحجة الدفاع عن النفس.

فلسطين تحذر الحكومة الإسرائيلية

وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، من إقدام الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح القتلة والمُجرمين بالحجة نفسها التي يقدمها بن جفير بشكل مُسبق وكما هي عادتها ومحاكمها وقضائها المزيف، ومن ارتفاع معدل تسليح المستوطنين وانتشارهم على الطرق بالضفة المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم على البلدات الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن تصريحات بن جفير هي اعتراف جديد بتبني وزراء في الحكومة الإسرائيلية لعناصر الإرهاب الاستيطانية ودعمهم وسرعة تبرئة المجرمين والقتلة وحمايتهم، وتؤكد حجم التمييز العنصري الذي تركتبه سلطات الاحتلال في الضفة في قانونين، أحدها يطبق ضد المواطن الفلسطيني ويعتقل دون سبب يذكر، في حين يوفر القانون الآخر الحماية للمستوطنين الإرهابيين وأفكارهم التحريضية على القتل، وتبحث كما فعل بن غفير عن مخارج لتبرئتهم في حال ارتكبوا جرائمهم.