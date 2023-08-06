الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

علي جمعة: الرحمة لا تنزع إلا من شقى

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي؛ لأن الرحمة في الخلق رقة القلب، ورقته علامة الإيمان، ومن لا رقة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له شقي، فمن لا يرزق الرحمة فشقي، فعلم أن غلظة القلب من علامة الشقاوة.

txt

علي جمعة يوضح آداب الطعام

txt

علي جمعة: طهارة الأذن ألا تستمع بها ما حرم الله

وقال جمعة، إن المسلم رحيم مع كون الله كله، يتعامل معه برقة وبلين وبانسجام، لأنه يراه قائم بنفس الوظيفة التي أمره الله بها وهي العبادة فيشعر أنه يشترك مع الكون في إخوة العبودية لله وحده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، فقال : «لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به» [رواه الترمذي].

الرحمة تجلت في التعامل مع الحيوان

الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

وتابع: والمسلم يخاطب مخلوقات الله بهذا المشترك وهو يتأسى في ذلك بنبيه صلى الله عليه وسلم، إذ يخاطب الهلال فيقول : « اللهم أهله علينا باليمن والسلامة والإسلام ربي وربك الله» [رواه الترمذي].

وذكر أن تلك الرحمة تجلت في التعامل مع الحيوان، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل العصفور، فقال: «ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل عنها» [رواه النسائي]، ويبين أن الإساءة للحيوان وتعذيبه والقسوة معه تدخل الإنسان في عذاب الله، ونار جهنم والعياذ بالله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» [رواه البخاري ومسلم].

مواد متعلقة

مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية بالأردن تبحث سبل تعزيز التعاون مع مرصد الأزهر

"قواعد اللغة العربية وتطبيقاتها".. أكاديمية الأزهر تفتتح دورة تدريبية لطلاب ماليزيا

الإفتاء توضح فضل العمرة

حكم المضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة

علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر المنبر الثابت

كيف حث الشرع على التعاون بين الناس؟

الأسبوع الثقافي الحديث يناقش "الوفاء"‎ بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة

فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي من مسجد قاهر التتار بمصر الجديدة