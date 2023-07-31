عاجل
غدا.. اكتمال قمر محرم وهو ثاني بدر عملاق لهذا العام الأمطار تغرق بكين ورواد توتير يوثقون المأساة.. شاهد
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

علي جمعة يوضح آداب الطعام

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا آداب الطعام، فقال لابن عباس رضي الله عنه: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» [أخرجه البخاري ومسلم] وقال صلى الله عليه وسلم (من أكل طعاما، فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم].

أضاف “جمعة” أن الشرع قد حث على التؤدة والتمهل في الأكل، وعدم العجلة والإسراع فيه، وقد ذمت امرأة زوجها بهذه العادة السيئة في حديث أم زرع الذي قصته السيدة عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قالت عن هذه الزوجة : «قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، لا يولج الكف، ليعلم البث» [أخرجه البخاري ومسلم] فدل ذلك على أن هذه الصفة في الأكل والشرب من مساوئ الأخلاق ومذوم الصفات.

المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

وقال صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» [أخرجه البخاري ومسلم] وقال عليه الصلاة والسلام : «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة» [أخرجه البخاري ومسلم].

 

وتابع: ومن رفض هذا المنهج، وسار مسرفًا في أكله، ولا يبالي من أين كسب رزقه، ولا يبالي بطيب مطعمه، ولا يطلب استجابة الدعاء والخلق الحسن، فإنه يكون قد وضع نفسه في دائرة الترك، وفلسفة الترك في القرآن عظيمة، ولها منهجها نلحظها في مسألة الطعام، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) [الحجر :3]، ولعلنا نتوسع في بيان فلسفة الترك، وموقف القرآن منها؛ لأنها نافعة للمسلم في عصرنا.

مواد متعلقة

تكريم ٣٠٠ فائز في مسابقة «أميرة راشد» لحفظ القرآن وتجويده بالمنوفية

الإفتاء تحذر من الغش في البيع والشراء وخطورة ذلك

الأوقاف تعلن عن مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والواعظات

10 مساجد جديدة تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

حكم من جمع بين النية في صوم القضاء ويوم عاشوراء

استقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع .. ما يقال من الذكر في شدة الحر

الإفتاء توضح بيان حجية العُرف في إثبات الأحكام الشرعية

مرصد الأزهر: جهود مضنية لمواجهة الإرهاب في إفريقيا
الجريدة الورقية