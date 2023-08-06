الكنيسة تبدأ صوم العذراء مريم

السلام لك يا مريم.. تاريخ «أم النور» على أرض الكنانة

«والدة المسيح».. كرمتها الأديان السماوية وتجلت على كنائس مصر

«السلام لك يا مريم.. يا ذات البتولية والسلام لك يا رجاء المسيحية» تعددت مظاهر التمجيد والمديح لسيدة كرمها الله فى جميع الأديان السماوية وفاض فؤاد العالم بمحبتها وشهد الجميع على قوتها أمام ما تعرضت له من محطات قاسية ومواقف مؤثرة.

وترتبط «أم النور» ارتباطًا تاريخيًا بشعب مصر واحتلت مكانة كبيرة لدى المصريين، ولعل لرحلة هروب العائلة المقدسة إلى أرض الكنانة الفضل فى ذلك كما تجلت على قباب الكنيسة القبطية التاريخ الحديث فى حدث يعكس مدى مكانة هذا البلد فى المسيحية.

البتول..أم النور والدة المسيح

تعتبر السيدة العذراء واحدة من النساء المميزات فى التاريخ، فهى الأم التى رأت كيف تعذب فلذة كبدها أمام مقلة عينيها وهى من تحملت ظلم وجبروت قومها وكانت متسلحة بالإيمان فى صمت، فأرشدتها العناية الإلهية حتى وضعتها على عرش القلوب، فبعدما حاول حاكم عصرها القضاء عليها واندثار سيرتها كرمها الله ووضعه فى منزلة عالية باقية أبد الدهر تمجد سيرتها الكنائس حول العالم حتى تفنى العوالم.

صوم السيدة العذراء مريم

وتستهل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين، أولى فعاليات صوم العذراء مريم لمدة 15 يومًا، يتخلل العديد من القداسات الإلهية والنهضات الروحية اليومية، ومن المقرر أن يحتفل الأقباط بختام الصوم 22 من أغسطس الجارى من خلال إقامة صلوات بجميع الكنائس.

سبب تسمية هذا الصوم بـ«العذراء مريم»

يوضح نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، فى حديثه عن صوم العذراء، أن الصوم يحتل مكانة خاصة لدى الجميع باعتباره أحد أركان العبادة مع الله مثل الصلاة والتسبحة، ولكن السبب وراء التسمية بالعذراء من أجل التفريق بين الأصوام خلال العام.

أسباب تاريخية وراء صوم الكنيسة بـ«صوم العذراء»

يذكر تاريخ الصوم حسب ما ورد فى الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الآباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قد ماتت، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر لم يجدوا جسدها، فطمأن الجميع وأخبرهم أنه رأى الجسد صاعدًا، فصاموا فى مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسرى، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهرى للبتول الذى يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطى.

الشلولو والدقة.. أشهر مأكولات الأقباط فى صوم العذراء

يمتنع الصائمون فى هذه الفترة عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات النباتية واستخدام الزيت فقط، ويسمح بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، ولكن هناك البعض يمتنع عن أكل الأسماك، ويكتفى بعمل «الدقة» المكونة من «السمسم والملح والبهارات المطحونة»، وأيضًا تشتهل أكلة فرعونية تعرف بـ «الشلولو» وهى عبارة عن ملوخية ناشفة «ويضاف إليها الماء البارد بالإضافة إلى الثوم والبصل النيء».

مناسبات بالكنيسة تتزامن مع صوم العذراء

تحتفل الكنيسة خلال صوم العذراء بعدة مناسبات روحية وتعيد إحياء ذكرى وأعياد عدد من القديسات خلال شهر مسرى، ومن أبرزهن «القديسة بائيسة، القديسة يوليطة، القديسة مارينا»، ويتزامن أيضًا مع احتفالية عيد التجلى، كما تنظم فعاليات خاصة بمناسبة تذكار بشارة الملاك جبرائيل للقديس يواقيم بميلاد مريم البتول، وعيد القديس مارجرجس فى دير ميت دمسيس، وعيد القديس أبا مقار الكبير.

يتوافد العديد من الأقباط فى هذه الفترة سنويًا إلى الكنائس التى تفتح أبوابها لاستقبال المُصلين فى برنامج النهضة الروحية بمناسبة الصوم ولعل أشهر المناطق التى تشهد إقبالًا واسع النطاق هو دير السيدة العذراء بـ«درنكة».

تفاصيل أكبر تمثال للعذراء فى أرض مصر

يعتبر دير العذراء بدرنكة أحد أبرز المناطق الأثرية التى تفيض بقصص كثيرة ويحتل مكانة كبيرة بفضل مباركة العائلة المقدسة فى هذه النقطة وضمها لمسار الرحلة الأعظم فى تاريخ البشرية ويعد كنزًا تاريخيًا جديدًا يُضاف إلى صفحات التاريخ المصرى والقبطى العريق.

وتشهد حاليًا منطقة دير درنكة أعمالًا مكثفة لوضع أكبر تمثال صُنع للعذراء مصنوع من البرونز، يزن 10 أطنان وطوله يبلغ ٩ أمتار وعرضه 4 أمتار، ويعلو قاعدة تصل إلى 15 مترًا، ويقول نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، فى حديثه عن هذا المشروع الضخم إنه تم نحته على مدار 3 أشهر، وجاءت فكرته من «تمثال العذراء بحريصا فى لبنان»، الذى يعود تدشينه لعام 1908م ولايزال رغم مرور ما يقرب من 112 عامًا يستقبل العديد من المسيحيين سنويًا.

تمثال العذراء فى درنكة.. مقصد سياحى جديد على أرض مصر

تأثر الأنبا يوأنس صاحب فكرة إنشاء أكبر تمثال للعذراء على أرض مصر، من زيارته إلى لبنان ويقول إن الفكرة باتت عالقة فى ذهنه منذ 9 أعوام حين عاد متأثرًا من بلد الأرز، ووضع فكرته وقام بنحته الدكتور جرجس الجاولى، أستاذ النحت فى كلية الفنون بجامعة المنيا، وأنشأ المبنى الذى يحمل التمثال ويصل نحو 25 مترًا المهندس محسن بديع، بدأ الإعداد لهذا المشروع من 3 سنوات.

يذكر أسقف الأقباط فى أسيوط أن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس الفتاح السيسى، خلال الأعوام الماضية بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى ساهم بشكل كبير في تمهيد الطريق المؤدى للدير، وشجعه على القدوم فى هذا المشروع وضمه إلى مناطق السياحة الدينية فى مصر.

دير العذراء بدرنكة مقصد المصريين

قال أسقف أسيوط فى حديثه عن نحت أكبر تمثال للعذراء، إن الفترة بين تاريخ 7 أغسطس حتى 21 من ذات الشهر، تشهد توافد ملايين من المسلمين والمسيحيين، إلى دير درنكة وتقام أكبر الاحتفالات الروحية فيه ولا يعتبر مكانًا خاصًا بالأقباط فقط بل هناك العديد من أشقاء الوطن يحملون قصص وحكايات كبيرة تعكس مدى ترابطهم بهذا المكان الذى يعبر عن أهمية السيدة العذراء فى نفوس الجميع.

استعداد دير درنكة فى صوم العذراء

وقبل ساعات من بدء صوم العذراء وضعت إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، جدولًا للفعاليات المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وتقام القداسات اليومية بجميع كنائس الدير، وخصص أسقف الإيبارشية كنيسة الملكة، حتى يترأس فيها القداس الإلهى المقرر إقامته يوم الجمعة أسبوعًا، على أن يصلى بالأقباط السبت أسبوعيًا بكاتدرائية أم النور المجاوره لها داخل الدير.

أسباب محبة الأقباط للسيدة العذراء

يهوى كل مسيحى فى العالم السيدة العذراء ولا عجب من هذه المشاعر فهى والدة يسوع المسيح مخلص الأمة من الآلام والاضطهاد، ولكن عشق الأقباط للبتول يحمل طابعًا خاصًا لعل كثرة المعجزات التى حدثت فى مصر بشفاعتها جعلت الكثيرين يستبشرون ببناء كنيسة على اسمها، إلى جانب اختيار أم النور- التى تشبه الماء فى نقاء قلبها- أرض الكنانة حتى تلجأ إليها حين ارتعبت من بطش هيرودس الملك وأخذت طفلها الصغير بصحبة القديس يوسف، لترتمى فى أحضان صحراء مصر وتروى فؤادها من أمن ترابها, كل ذلك إلى جانب الحدث التاريخى الذى حدث على أرض مصر فى العصر الحديث حين تجلت العذراء وظهرت على كنيسة الزيتون لتخبر العالم مكانة هذا الشعب فى الكتاب المقدس ومباركتها المذكوره فى سفر أشعيا «مبارك شعبى مصر».

تجلى وظهور العذراء على كنيسة الزيتون

يذكر التاريخ الكنسى لحظات تجلى أم النور على أرض مصر، مساء يوم الثلاثاء 2 أبريل من عام 1968، حين وجد المارة نورًا ساطعًا لحظة ظهور السيدة العذراء على قباب الكنيسة التى تقبع بشارع طومان باى بحى الزيتون بالقاهرة، فى عهد مثلث الرحمات قداسة البابا كيرلس السادس، بطريرك الكرازة المرقسية الـ116، وحينها أصدرت الكنيسة القبطية بيانًا أعلنت فيه ما حدث وروت أن هذا الظهور متكرر واستمر لفترة زمنية طويلة وصلت أحيًانا إلى ساعتين والربع كما فى فجر ختام شهر ابريل من العام ذاته، وشاهد الظهور آلاف عديدة من المواطنين وتم التقاط الصورة وعرض التقارير على بطريرك الأقباط آنذاك وأقر البيان الصادر أن السيدة العذراء ظهرت بشكل واضح وثابت فى ليال كثيرة مختلفة لفترات متفاوتة فى هذه النقطة التى شهدت مرور العائلة المقدسة خلال اقامتها بمصر.

هناك الكثير من البقاع التى شهدت مرور السيدة العذراء على أرض مصر ويتوافد إليها محبوها من مختلف الجنسيات لنوال بركة قدومها إليها فلا يمكن أن يتخطى التاريخ محطات العائلة المقدسة فى مسطرد، ودير المحرق آخر نقاط المسار والذى ظل يحتضن المسيح وأمه البتول لمدة 6 أشهر، و5 أيام، حتى جاءت البشارة ليوسف النجار خطيب العذراء بعودتهم إلى فلسطين، وتركت هذه السيدة المكرمة بركاتها فى مصر تنال بها الأمن والأمان على مر العصور وجعلتها ذات مذاق خاص تتفرد به عن العالم.

العذراء مريم المُكرمة فى الإسلام

تفيض قلوب المسليون بحب السيدة العذراء مريم لأسباب دينية كثيرة، وتحتل مكانة خاصة فى وجدانهم حيث كرمها الله فى كتابه العزيز وخصص سورة كاملة تحمل اسمها تروى قصة «مريم بنت عمران» أم المسيح عيسى، كما جاء ذكرها بالقرآن فى مواضع كثيرة، فضلًا عن ذكر سيرتها بالسنة النبوية، وشهد الله لها بالعفة والطهر.

خلد الله عز وجل سيرة السيدة «مريم» وجعلها مطهرة ومصطفاة على نساء العالمين، وتجلت المعجزة الإلهية بعد أن وضعت مولودها دون أن يمسسها بشر، وذكر أيضًا أنها لبت أمر الله فى الصوم عن الحديث لمدة يوم كامل حين نهرها وثار عليها قومها، بل وصل ظلمهم حد العنان وًاتهمت أطهر النساء بالفحشاء، وأخرج الله لها معجزة حديث طفل المهد لتتبرأ أمام العالم وتوضع فى مكانة مكرمة جزاءً لها لما صنعت وتحملت.

تكرمت العذراء وجاءت فى موضع مجاور مع أم المؤمنين، كما ذُكر فى حديث شريف رواه البخارى ومسلم عن أبى موسى رضى الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».

حياة «أم النور» قصة حفظتها الكتب التاريخية

تناولت المصادر التاريخية شخصية السيدة العذراء فى مواضع كثيرة وعرفت فى الكتب العبرية باسم «مريم هبتوله»، أما عن اليونانية فذكرتها باسم «برثينوس ماريا، وبالسريانية كتبت بـ«مريم بثولتا»، وكتب أنها والدة مخلص الأمة يسوع، بحسب المعتقدات المسيحية أنها أثناء خطبتها للقديس يوسف البار النجار جاءتها البشرى من الملاك جبرائيل بحملها، وحين غلبها الخوف من ظلم قومها بعد ميلاد المسيح وظهور «النجم» جاء المجوس إلى هيرودس ليعلنوا مولد ملك اليهود، فغضب وأمر جنوده بقتل أطفال بيت لحم من سن عامين فما دون، فهربت البتول وطفلها مع خطيبها إلى مصر حتى جاءت البشرى بالعودة وظلت صابرة فى كثير من الأوقات منها لحظات الصلب المؤثرة، ودفن ابنها فى كنيسة القيامة بالقدس، حتى القيامة المجيدة بين الأموات.

رحيل السيدة العذراء مريم

شهدت حياة العذراء مواقف وأحداثًا مؤثرة لا يقدر على تحملها إلا قوى الإيمان، وحين بلغت من العمر 58 عامًا و8 شهور و16 يومًا، رحلت القديسة مريم، أى بعد صعود السيد المسيح بأقل من 15 عامًا، يذكر كتاب حفظ التراث القبطى والتاريخ المسيحى، أنه جاء للبتول ملاك يخبرها بوقت انتقالها فطلبت جميع الرسل الذين كانوا قد انتشروا حول الأرض يكرزون الإنجيل، واجتمع الجميع ماعدا توما الرسول الذى كان بالهند يكرز.

صعود العذراء مريم

روى التاريخ عن لحظات هامة فى حياة المسيحيين آنذاك وهى «لحظة الصعود» التى تمت بحضور الجميع وأخبرتهم أنه قد جاء وقت الرحيل وصعدت إلى الأمجاد السماوية فى مشهد مهيب تفوح منه رائحة البخور وصفته سطور الكتب المسيحية بإبداع يستطيع القارئ أن يستشعر تلك اللحظة المؤثرة، ولاتزال الكنيسة المصرية تحتفل وتمدح وتمجد سيرة العذراء فى كثير من المناسبات الروحية.