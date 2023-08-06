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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بابا الفاتيكان يعلن إقامة يوم الشباب العالمي المقبل في كوريا الجنوبية

بابا الفاتيكان البابا
بابا الفاتيكان البابا فرانسيس

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد أن يوم الشباب العالمي المقبل سيقام في سول عاصمة كوريا الجنوبية عام 2027.

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بابا الفاتيكان البابا فرانسيس

وقال البابا  بحسب موقع فاتيكان نيوز الإخباري  "سيُقام اليوم العالمي للشباب في آسيا، وسيكون في كوريا الجنوبية في سول عام 2027 .. سينتقل اليوم العالمي للشباب من الحدود الغربية لأوروبا إلى الشرق الأقصى، وإنها علامة جميلة على شمولية الكنيسة وعلى حلم الوحدة .

وجاء إعلان البابا فرانسيس عن مكان وموعد يوم الشباب المقبل خلال اختتامه فعاليات يوم الشباب العالمي المقام حاليا في لشبونة عاصمة البرتغال، وحضر فعاليات الختام قرابة مليون ونصف شخص.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يعود فيها المهرجان مرة أخرى إلى قارة آسيا منذ عام 1995 عندما أقيم بحضور كثيف في مانيلا عاصمة الفلبين.

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