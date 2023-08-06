معاقبة مُتهمين بالشروع في إنهاء حياة شخص بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة مُتهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالشروع في إنهاء حياة مواطن وإحراز سلاح ناري بدائرة مركز المنشاة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

القصاص من مُتهمين بمُحاولة إنهاء حياة شخص

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاما بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما على النيابة تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.م.ع"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطي الأقراص المخدرة ترامادول والحشيش بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة الأقراص المخدرة ترامادول والحشيش بقصد التعاطى وكشفت التحريات أن المتهم كان بحوزته عدد من الاقراص المخدرة والحشيش وتبين من التحريات أن الكمية بقصد التعاطى وليس الاتجار وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.